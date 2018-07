États-Unis : la Californie se bat contre un terrible incendie

Fuir le plus vite possible avant que les flammes ne ravagent tout. Les habitants de la petite ville de Reeding en Californie n'ont pas eu le choix. En quelques heures : 15 maisons détruites et plus de 500 encerclées par les flammes. Pour aider les pompiers à lutter contre les flammes, un riverain avait loué un bulldozer, il est mort en tentant de protéger sa maison. Un pompier a également perdu la vie dans cet incendie décrit comme étant un enfer par ceux qui l'ont affronté.

Le parc national de Yosemite sous les flammes

Une nouvelle fois, le nord de la Californie s'embrase. Trois incendies simultanés se répandent à une vitesse folle. Des départs de feu sans doute volontaires selon les autorités et difficilement contrôlables. Des dizaines de milliers d'hectares ont déjà été réduits en cendre, notamment dans le célèbre parc national de Yosemite. Deux semaines de lutte contre un feu qui continue de progresser. Le parc restera fermé jusqu'à dimanche au moins.

Le JT

Les autres sujets du JT