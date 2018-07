Californie : le parc Yosemite menacé par les flammes

Le site exceptionnel de Yosemite, aux États unis, classé au patrimoine de l'UNESCO est plongé dans un épais nuage de fumée. La visibilité pour les hélicoptères est extrêmement limitée, mais les pompiers doivent faire vite. Le feu progresse rapidement. Près de 5 000 hectares sont déjà partis en fumée. "La situation est très particulière, car il y a beaucoup d'arbres morts à cause de la sécheresse ces dernières années", confie le pompier Jacob Welsh.

Les habitations les plus proches évacuées

Le parc Yosemite est très prisé des touristes. Les Séquoias géants qui peuvent atteindre 85 mètres de haut sont la principale attraction. Mais ce trésor est aujourd'hui en péril à cause de la sécheresse persistante en Californie. Le parc a été fermé aux visiteurs par précaution et les habitations les plus proches ont été évacuées. Un pompier est décédé lors de l'intervention. Outre la Californie, d'autres états comme l'Oregon, Washington ou l'Alaska sont menacés par des incendies.

