États-Unis : l'inquiétante agression du mari de Nancy Pelosi

Un homme s’est introduit dans la demeure des Pelosi à San Francisco (États-Unis) dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, était à Washington (États-Unis), mais son mari était présent. L’homme l'a agressé. “Nos agents ont vu M. Pelosi et le suspect chacun une main sur un même marteau. Le suspect a éloigné le marteau de M. Pelosi et l’a violemment agressé avec. Nos agents ont immédiatement plaqué le suspect, l’ont désarmé et l’ont placé en garde à vue”, relate William Scott, chef de la police de San Francisco.

Paul Pelosi blessé au crâne et au bras

Le suspect multipliait les posts conspirationnistes sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que Nancy Pelosi est la cible des complotistes. Lors de l’assaut du Capitole en 2021, la foule cherchait la démocrate proche de Joe Biden.

L’agression intervient à dix jours des élections de mi-mandat où elle est candidate. Joe Biden a condamné cette agression, la qualifiant d’”ignoble”. Paul Pelosi est blessé à la boîte crânienne et au bras, mais ses jours ne sont pas en danger. Selon la police du Capitole, les menaces contre les membres du congrès ont plus que doublé depuis 2017, année de l’investiture de Donald Trump.