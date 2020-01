États-Unis : l'histoire d'un miraculé en Alaska

Son S.O.S. était inscrit en caractère géant dans la neige de l'Alaska (États-Unis). Tyson Steele, 30 ans, fait signe aux secours qui vont le libérer de plus de vingt jours prisonniers de la neige et du froid. "Je me suis assis par terre. Il faisait froid. Je n'avais pas de chaussettes dans mes bottes. Je portais seulement un pyjama et un t-shirt", raconte le rescapé.

Envie de se suicider

Sa cabane, brûlée et ensevelie sous la neige, a pris feu mi-décembre. Sans nouvelles depuis des semaines, sa famille a fait appel à la police de l'Alaska. Sans moyens de communication, à 30 km des voisins les plus proches et par -16°C, il a parfois pensé au pire. "Heureusement que les munitions que j'avais ont sauté pendant l'incendie, comme ça je n'étais pas tenté de me suicider. J'y ai pensé presque tous les jours", confie Tyson Steele. Il a survécu grâce à quelques réserves de nourriture. Il est en bonne santé.

