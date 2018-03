Etats-Unis : l'ancien numéro deux du FBI limogé deux jours avant sa retraite

Il devait partir en retraite dans quelques jours. Andrew McCabe, qui avait quitté ses fonctions de directeur adjoint du FBI en janvier mais restait un employé de la police fédérale, a été limogé par le ministère de la Justice américain, vendredi 16 mars. Il était, depuis plusieurs mois, accusé par Donald Trump d'être, entre autres, trop proche des démocrates.

Selon le ministère, une enquête interne a établi que ce dernier avait fait des révélations non autorisées aux médias, et n'avait pas été complètement honnête "en de multiples occasions". "Le FBI attend de chacun de ses employés qu'il adhère aux normes les plus hautes d'honnêteté, d'intégrité et de responsabilité", a déclaré le ministre de la Justice, Jeff Sessions, dans un communiqué.

Le licenciement d'Andrew McCabe, à deux jours de son anniversaire, va lui coûter financièrement. Il aurait pu bénéficier d'une bien meilleure retraite s'il avait quitté le FBI après le 18 mars, jour de ses 50 ans.

Le président américain, Donald Trump, a rapidement salué sur Twitter son limogeage. "Andrew McCabe VIRÉ, un grand jour pour les hommes et les femmes du FBI qui travaillent dur - un grand jour pour la démocratie", a-t-il écrit. Le dirigeant en a profité pour attaquer James Comey, qu'il avait limogé de son poste de directeur du FBI en mai 2017.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!