États-Unis : Ketanji Brown Jackson, première femme noire à la Cour suprême

Elle a regardé sa nomination en direct de la Maison Blanche aux côtés de Joe Biden. Ketanji Brown Jackson devient la première femme noire à accéder à la Cour suprême. Une nomination historique, applaudie par les sénateurs et saluée par l'ancienne première dame, Michelle Obama. Avant elle, seuls cinq femmes et deux hommes noirs sont entrés dans ce temple du droit. Une victoire pour cette fille d'un avocat et d'une enseignante, diplômée de Harvard, avocate puis juge fédérale. "Dans ma famille, il a suffi d'une génération pour passer de la ségrégation à la Cour suprême. (...) Nos enfants me disent qu'ils voient plus que jamais qu'ici, en Amérique, tout est possible", a-t-elle déclaré.

Promesse tenue

Lorsque le juge progressiste Stephen Breyer a annoncé son départ à la retraite, le président américain a proposé le nom de Ketanji Brown Jackson pour le remplacer. Il a alors tenu l'une de ses promesses de campagne : nommer une femme noire à la plus haute juridiction du pays, celle qui tranche les débats de société comme l'avortement ou le mariage homosexuel. Cette nomination ne change cependant pas l'équilibre de la Cour suprême, avec seulement trois juges progressistes, pour six juges conservateurs.