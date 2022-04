États-Unis : Ketanji Brown Jackson, première femme noire à être nommée à la Cour suprême

C’est un grand pas dans l’histoire des États-Unis, jeudi 7 avril. Pour la première fois, une Afro-Américaine, Ketanji Brown Jackson, accède à la Cour suprême, la plus haute instance du pays. Le Sénat américain a confirmé cette nomination par 53 votes. Un résultat annoncé par Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis et salué par des applaudissements de la chambre parlementaire. Nommer une femme noire à la Cour suprême, Joe Biden en avait fait une promesse de campagne.

Diplômée de Harvard

"La confirmation de la juge Jackson a été un moment historique pour notre nation. Nous avons fait un pas de plus pour que notre plus haute cour reflète la diversité de l’Amérique", a-t-il écrit sur Twitter. Âgée de 51 ans, Ketanji Brown Jackson est diplômée de Harvard et a collaboré avec l’ancien président, Barack Obama.