Etats-Unis : Joe Biden promet de retirer toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre

Une date symbolique. Le gouvernement américain a annoncé, mardi 12 avril, que toutes les troupes américaines quitteront l'Afghanistan "sans conditions" d'ici le 11 septembre, jour du 20e anniversaire des attentats de 2001 aux Etats-Unis, à l'origine de l'opération américaine.

Le président américain, Joe Biden, avait déjà prévenu qu'il serait "difficile" de respecter la date-butoir du 1er mai prévue pour le retrait dans un accord conclu par son prédécesseur Donald Trump avec les insurgés. Sa décision de repousser de quatre mois le départ coïncide avec l'annonce de la tenue d'une conférence de paix "de haut niveau" sur l'Afghanistan co-organisée du 24 avril au 4 mai à Istanbul par la Turquie, le Qatar et l'ONU.

Malgré l'accord américano-taliban de 2020, la violence reste très élevée sur le terrain entre les insurgés et les forces afghanes. Dans une lettre au président afghan Ashraf Ghani, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a récemment prévenu qu'un retrait américain pourrait entraîner "des gains territoriaux rapides" de la part des talibans. Il ne reste plus que 2 500 soldats américains en Afghanistan, contre 100 000 au plus fort de leur présence, en 2010-2011.