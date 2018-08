États-Unis : fusillade meurtrière en Floride

Le shérif de Jacksonville (Etats-Unis) a confirmé, dimanche 26 août, que le tireur a agi seul. C'était un homme blanc qui a retourné l'arme contre lui. Selon des témoignages, l'auteur de la fusillade était un concurrent du tournoi du jeu vidéo organisé en Floride et qui aurait perdu. De rage et de colère, il se serait mis à tirer sur la foule. Le bilan toujours provisoire est de quatre morts et onze blessés.

234e fusillade de l'année !

30 000 personnes meurent chaque année aux États-Unis, victimes d'armes à feu. Cette fusillade est la 234e tuerie de ce type sur sol américain depuis le 1er janvier 2018. Il y en a quasiment une par jour. C'est le quotidien des Américains. Six mois après la tuerie de Parkland (Floride) en février et les manifestations contre les armes à feu à Washington, d'où s'exprime en direct le correspondant de France 3, Loïc De La Mornais, la législation n'a pas changé.

