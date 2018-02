États-Unis : fusillade meurtrière dans un lycée de Floride

La fusillade a éclaté ce mercredi après-midi, une heure avant la sortie des classes. C'est un ancien élève âgé de 18 ans qui aurait ouvert le feu dans ce lycée situé près de Fort Lauderdale, en Floride. Ce lycéen avait été congédié de l'établissement il y a peu. On ne sait pas si cela est lié à son acte ni comment il est rentré dans l'établissement.

Deux profs héroïques

Ce lycée est l'un des six plus grands établissements des États-Unis. Il compte 3 200 élèves. Il a fallu beaucoup de temps pour les évacuer. Deux professeurs ont été héroïques. L'un a tenté de s'interposer. L’autre a caché des élèves dans un placard. Ce soir, le bilan est encore flou. Il y aurait entre un et quatorze morts, selon Jacques Cardoze, le correspondant de France Télévisions qui s'exprime en direct aux États-Unis. Le tireur a été interpellé et il a été conduit à l'hôpital, où il est entendu par les policiers.

