États-Unis : face à la pénurie de main d’œuvre, les entreprises américaines offrent des cadeaux pour recruter

Dans ce McDonald’s de l’Illinois, les candidats ont bien lu : un nouvel iPhone offert à tous les nouveaux embauchés. Alors que l’économie repart et qu’il y a manque de main d’œuvre, les États du pays font la course aux incitations. 1 000 dollars offerts à tous les professeurs qui reprennent le travail en Floride. 1 600 dollars pour ceux qui trouvent un emploi au Colorado. Et alors que la vaccination ralentit, il faut maintenant inciter les réticents avec les grands moyens.

Objectif : 70 % des adultes vaccinés le 4 juillet

"Bonsoir et bienvenue à tous au ‘Vax-a-Million’ de l’Ohio. Nous allons bientôt annoncer notre premier vacciné vainqueur d’un million de dollars, ainsi qu’un autre heureux gagnant de quatre ans d’université tous frais payés", indique la présentatrice. "Je ne vais pas toute de suite quitter mon travail, je l’adore. Mais je vais clairement investir pour l’avenir", indique Abbigail Bugenske, gagnante d’un million de dollars au ‘Vax-a-Million’. Avec ces incitations, Joe Biden semble bien parti pour respecter sa promesse : faire vacciner 70 % des adultes d’ici le 4 juillet prochain.