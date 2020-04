Etats-Unis : des tornades font au moins 11 morts dans le Mississippi

Le gouverneur de cet Etat du sud du pays a déclaré l'état d'urgence.

Le passage de plusieurs tornades dans l'Etat du Mississippi dimanche a fait au moins 11 morts, selon un rapport des autorités locales publié lundi 13 avril. "Il y a 72 000 personnes qui se retrouvent actuellement sans électricité", a précisé l'Agence de gestion des urgences du Mississippi.



Tate Reeves, le gouverneur de cet Etat du sud des Etats-Unis, a décrété l'état d'urgence "pour protéger la santé et la sécurité des habitants du Mississippi", a-t-il tweeté, assurant aux habitants qu'ils n'étaient "pas seuls". "Nous mobilisons toutes les ressources disponibles pour protéger les nôtres et leurs biens", a-t-il poursuivi.

Le service météorologique national américain avait émis dimanche une alerte rouge en raison des risques de tornades. Dans l'après-midi, le gouverneur avait répété les mises en garde des météorologues tout en demandant aux habitants de respecter les consignes de protection contre le coronavirus s'ils devaient aller s'abriter dans un refuge public prévu en cas de catastrophe météo.

La tempête se déplace vers l'Alabama

La tempête a créé un dilemme pour les responsables de la sécurité publique qui tentaient de trouver un équilibre entre respect des consignes de confinement et nécessité de s'abriter si les conditions empiraient. "Le virus ne vous empêche pas de chercher un abri lors de la tornade", a déclaré dans un communiqué l'American Meteorological Society cité par The Guardian (en anglais).

Selon les services météorologiques cités par The Guardian, 95 millions de personnes pourraient être touchées par la tempête d'ici lundi soir et des grêlons de la taille de balles de tennis pourraient tomber à certains endroits. La tempête devrait ensuite se déplacer vers l'est, en Alabama, provoquant davantage de nouvelles tornades et précipitations.