États-Unis : des embouteillages géants pour Thanksgiving

Il y a des embouteillages à n'en plus finir à Los Angeles (Californie). Il faut compter quatre à cinq heures de bouchons. L'autoroute est complètement saturée et c'est la même histoire chaque année. À l'occasion de Thanksgiving, ils sont des milliers à prendre la route pour célébrer en famille cette fête américaine traditionnelle. Même situation dans cette gare de New York, où les passagers attendent leur train avec des valises bien chargées.

Les voyages aériens explosent

Pour cette semaine de vacances, le volume de voyages sera le plus élevé depuis une douzaine d'années. "On n'avait pas vraiment planifié notre voyage, cela s’est décidé à la dernière minute. Nous voulions être là avec notre famille, alors on a pris notre décision, peu importe le nombre de personnes qui voyagent en même temps que nous." Les aéroports sont également pris d'assaut. Cette année, Thanksgiving est la période la plus chargée de tous les temps pour les voyages aériens.

