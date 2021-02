Etats-Unis : des débris d'un avion en difficulté tombent sur Denver

Une pluie de débris provenant d'un avion de la compagnie United Airlines s'est abattue samedi 20 février sur une zone résidentielle de Denver (Colorado) aux Etats-Unis. Cette pluie provenait du vol UA328 de la compagnie United Airlines à destination d'Honolulu (Hawaï), dont le réacteur droit s'est subitement enflammé après le décollage.

L'avion a réussi à faire demi-tour et à se poser sans encombre à Denver et l'incident n'a fait aucun blessé, a assuré la compagnie, précisant que les passagers avaient toutetois été pris en charge par des équipes de secours.

Luckily, NO ONE WAS HURT when debris from a part of a United Airlines plane that exploded landed in a Broomfield neighborhood this afternoon. The plane safely made an emergency landing at DIA.

See more pics from the ground and the air at https://t.co/62ec5mVBIK pic.twitter.com/IRM16EF3Zg