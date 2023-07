États-Unis : des attaques de requins recensées

En l’espace de quelques jours, cinq requins ont attaqué des baigneurs sur une plage de l’état de New York aux États-Unis. Afin de limiter les risques de morsures, les autorités ont déployé de grands moyens.

Le 3 juillet dernier, sur une plage bondée de Floride (États-Unis), un requin apparaît au milieu des baigneurs. Cette fois-ci heureusement, le requin ne mord pas et repart. Plus au nord, à Long Island, l’alerte au requin est activée. Sur les plages de New York, en quelques jours, les squales ont mordu cinq fois. Un jeune surfeur de 15 ans s’en sort avec quelques points de suture. "Ma première réaction lorsque le requin a attrapé mon pied, c’était de sortir de l’eau et de chercher de l’aide", témoigne le jeune homme.



Une quarantaine d’attaques

Face aux risques, les sauveteurs ont déployé les grands moyens. Une dizaine de drones survole les côtes. "On cherche toute sorte de silhouettes qui pourrait ressembler à un requin ou à tout autre animal dangereux", indique l’un des sauveteurs. Mardi 4 juillet, le drone a repéré une cinquantaine de jeunes requins à moins de 200 m des plages, où les courants ont apporté des petits poissons dont ils raffolent. Le pays enregistre une quarantaine d’attaques par an, rarement mortelles, un chiffre stable.