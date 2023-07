Royaume-Uni : un village envahi par les paons

Au Royaume-Uni, la petite ville de Maryport a été envahie par les paons. Ces oiseaux ont créé la zizanie dans le voisinage entre les pros et les anti-paons.

Maryport est une petite ville tranquille du nord de l’Angleterre, dont la quiétude est troublée par de nouveaux occupants : des paons. Ils se font la cour et se pavanent dans les rues sans aucune notion de la propriété privée. Ils s’invitent chez tous les voisins. "Mes enfants leur donnent des chips, les paons adorent ça", assure une femme. Ces oiseaux ont obtenu le statut d’envahisseurs. À l’origine, il n’y avait que trois paons dans un hôtel qui a fermé ses portes en 2018. Depuis, ils se sont multipliés. Le quartier en compterait une trentaine, soit 1 % de sa population humaine.



Deux pétitions

"Je leur parle et ils me regardent. Quand je vais sur ma terrasse, ils défèquent sur ma tête. Mais quel bel oiseau c’est !", témoigne un riverain. Lui s’accommode de leur présence. Mais, certains de ses voisins sont à bout. "Ils braillent dès 4 h, tous les matins", déplore une habitante. Les paons ont semé la zizanie dans ce village. Les habitants s’affrontent dans des pétitions. L’une pour les capturer et les confier à un refuge. L’autre pour les laisser prospérer. Cette dernière a récolté le plus de soutiens.