Etats-Unis : dans une vidéo, la CIA incite les Russes à lui livrer des renseignements

L'agence américaine explique qu'elle cherche "des personnes fiables" pour obtenir des informations économiques et politiques.

C'est une opération de communication surprenante. Dans une vidéo publiée mardi 16 mai sur les réseaux sociaux, la CIA a incité les Russes à lui fournir des renseignements sur leur pays. Elle cible avec cette séquence les mécontents de la politique du président russe, Vladimir Poutine. "La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous cherchons des personnes fiables qui peuvent nous dire cette vérité", explique le principal service de renseignement extérieur des Etats-Unis.

Cette vidéo de deux minutes, en russe, met en scène un fonctionnaire russe et sa femme dans leur maison avec un enfant, ayant apparemment une vie difficile. Elle suggère que les Russes peuvent agir pour améliorer les choses, en fournissant des renseignements à la CIA, tout en restant selon elle des patriotes. Elle montre aussi comment procéder, en utilisant le navigateur Tor pour accéder au "dark web" et des outils de cryptage des communications.

Des renseignements politiques et économiques

"Vos informations peuvent être plus précieuses que vous ne le pensez", écrit l'agence dans sa vidéo. La CIA a précisé qu'elle espérait entrer en contact avec des personnes travaillant dans les domaines du renseignement, de la diplomatie, de la science et de la technologie et autres, et qu'elle était intéressée par toutes sortes de renseignements, y compris politiques et économiques.

L'agence espère qu'en montrant des moyens simples de faire fuiter des informations sur le "dark web", la CIA convaincra les hésitants de sauter le pas. "Notre objectif est de leur fournir des moyens aussi sûrs que possible de nous contacter", a expliqué un responsable de l'agence de l'AFP. Ce dernier assure que des campagnes similaires menées sur d'autres réseaux sociaux, dont la plupart sont désormais bloqués en Russie, ont donné des résultats.