États-Unis : cinq morts lors d'une parade de Noël

Aux États-Unis, dimanche 21 novembre, un homme dans une voiture a foncé dans la foule lors d'une parade de Noël, dans le Wisconsin. Le premier bilan fait état d'au moins cinq morts et 40 blessés.

Dans le Wisconsin, un homme dans une voiture a foncé dans la foule lors d'une parade de Noël dimanche 21 novembre. Sur une vidéo que les équipes de France Télévisions ont pu se procurer, la scène est chaotique. Une femme hurle de terreur tandis que résonnent les sirènes des voitures de police. Les parents hurlent les noms de leurs enfants. "Je suis immédiatement sortie de chez moi en voyant cela. Je voyais des enfants étendus par terre dans la rue", témoigne une habitante de cette ville du Wisconsin.

Cinq morts et une quarantaine de personnes blessées

"Cinq personnes sont tuées et une quarantaine de personnes sont blessées. Ce défilé aurait dû être une grande fête, mais aujourd'hui notre communauté a été confrontée à l'horreur et à la tragédie", explique Shawn Reilly, le maire de Waukesha. Le conducteur a été interpellé. Il s'agit d'un homme de 37 ans, condamné à de multiples reprises pour des faits de violence et trafic de drogues. Il venait d'être libéré sous caution.