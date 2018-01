États-Unis : baisse record des températures

Des voitures sont prises dans la glace dans la petite ville côtière de Revere, dans l'État du Massachusetts (États-Unis). Après des inondations historiques le jeudi 4 janvier, l'eau a gelé sous l'effet des températures polaires, transformant les rues en dalles de glace. C'est tout le nord-est des États Unis qui est touché par la vague de froid.

Des centaines de passagers bloqués à l'aéroport de Chicago

Chicago (Illinois) est sous la glace, et la situation devient très difficile pour les pauvres et les sans-domiciles qui vivent dans la rue. Les refuges affichent complet. Partout sur la côte est des États-Unis, les mêmes scènes de passants emmitouflés et les pelles, de sortie pour déblayer les rues et dégager les voitures. Il faut parfois pousser les bus, tandis que certains ont trouvé des moyens de transport originaux tels que des kayaks. La tempête de neige, suivie de la baisse des températures a également perturbé les liaisons aériennes, laissant des centaines de passagers bloqués à l'aéroport de Chicago. Le week-end s'annonce particulièrement glacial : on prévoit des records de froid, avec des températures qui pourraient descendre jusqu'à -40 degrés Celsius dans le nord du pays.

