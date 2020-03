Etats-Unis : au moins dix-neuf morts après le passage de tornades dans le Tennessee

Les tornades ont balayé l'état américain dans la nuit de lundi à mardi.

Des images de dévastation. L'état américain du Tennesse (Etats-Unis) a été frappé par de violentes tornades dans la nuit de lundi à mardi. La capitale de l'état, Nashville, a particulièrement été touchée. Un deuxième bilan officiel de l'Agence de gestion des urgences du Tennessee (TEMA) comptabilise au moins 19 morts. Ce bilan n'est que provisoire et risque de s'alourdir. Plus tôt dans la journée, les services d'urgence de l'Etat avait fait état de huit morts. "Nashville souffre, et notre communauté a été dévastée", a tweeté le maire, John Cooper.

Nashville is hurting, and our community has been devastated. My heart goes out to those who have lost loved ones. Be sure to lend a helping hand to a neighbor in need, and let's come together as a community once more. Together, we will get through this and come out stronger. — Mayor John Cooper (@JohnCooper4Nash) March 3, 2020

Des images diffusées par les médias locaux montraient des bâtiments entièrement détruits après le passage des tornades. Des arbres et des poteaux électriques ont été arrachés et des maisons éventrées.

STORM DAMAGE: Cars piled up, hangars and airplanes destroyed at the John C. Tune airport. Officials estimate the damage to be in the millions. https://t.co/n5uMrp8dYX #NashvilleTornado pic.twitter.com/09DBLIESok — WKRN (@WKRN) March 3, 2020

Le président Donald Trump a tweeté son soutien mardi : "Priez pour tous ceux qui sont touchés par les tornades dévastatrices du Tennessee. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation. Le gouvernement fédéral est avec vous tout au long de cette période difficile."

Prayers for all of those affected by the devastating tornadoes in Tennessee. We will continue to monitor the developments. The Federal Government is with you all of the way during this difficult time. https://t.co/eZlA7Ahruj — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020

Ces tornades ont frappé quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote dans 14 Etats américains, dont le Tennessee pour le "Super Tuesday", étape déterminante des primaires démocrates aux Etats-Unis.