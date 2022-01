Etats-Unis : au moins 13 morts, dont sept enfants, dans l'incendie d'un immeuble à Philadelphie

Treize personnes, dont sept enfants, sont mortes dans un vaste incendie touchant un immeuble d'habitations en plein centre de Philadelphie (Pennsylvanie), dans l'est des Etats-Unis, ont annoncé les pompiers de la ville, mercredi 5 janvier.

Firefighters and police responded to the fire in a home on the 800 block of N. 23rd St. at about 6:40 a.m. and found heavy fire coming from the second floor of a three-story rowhouse, according to Fire Department officials. pic.twitter.com/CDzf6TQz1p