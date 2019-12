Etats-Unis : 63 ans après s'être perdus de vue, deux amoureux finissent par se marier

C'est une idylle qui aura pu ne jamais reprendre. En couple à l'époque du lycée en 1956, Anette et Bob tombent amoureux l'un de l'autre. "Quand je l'ai vue, je me suis dit : 'oh mon dieu, c'est la fille la plus belle que j'ai rencontrée dans ma vie'", raconte Bob. Mais peu après, les deux tourtereaux se perdent de vue. Chacun finit même par se marier.

"Elle a ouvert la porte, mon coeur s'est emballé"

Mais le temps n'aura jamais vraiment éteint la flamme qui les habitait. En 2017, Bob Harvey se retrouve seul après le décès de sa femme. Il se lance alors à la recherche de son amour d'adolescence et finit par la retrouver. "Elle a ouvert la porte, mon coeur s'est emballé. Je lui ai offert des fleurs, j'ai pris son visage entre mes mains et je lui ai dit 'je vais t'embrasser'. Et c'était comme en 1956", confie Bob, ému. Anette étant elle aussi veuve, les deux amants ont donc décidé de se marier, 63 ans après leur rencontre.