États-Unis : 63 ans après, deux amants perdus de vue se marient

Main dans la main tel un jeune couple. Annette Callahan et Bob Harvey reprennent une danse interrompue il y a 63 ans. En 1956, ils sont tous deux lycéens et se rencontrent pour la première fois. "Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était la femme la plus belle que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie", explique Bob Harvey. Il leur reste encore quelques photos de leur première histoire.

Un supplément de jeunesse

Mais, à la fin du lycée, les amants se perdent de vue. Ils se marient et font leur vie chacun de leur côté. En 2017, la femme de Bob Harvey décède. Le veuf part à la recherche de son amour de jeunesse, qu'il n'a jamais oublié. La magie est ravivée 63 ans plus tard. Annette Callahan est aussi veuve. Le couple décide de s'unir avec la bénédiction de leurs enfants. Lors du mariage, les époux avaient le même sourire qu'à l'époque. Ils ont confié que ces retrouvailles leur offraient un supplément de jeunesse et de bonheur.

Le JT

Les autres sujets du JT