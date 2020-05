Espace : les deux astronautes américains atteignent la station spatiale internationale

"Bonjour tout le monde depuis notre vaisseau. On a passé une super nuit, on a pu dormir un peu". Un réveil à 27 000 kilomètres par heure pour les deux astronautes américains. Robert Behnken fait voler en apesanteur le dinosaure de son fils. L'ambiance est détendue. Après un vol sans histoire, la capsule Dragon de Space X s'est amarrée à la station spatiale internationale.

Neuf ans après, les Américains reviennent dans l'espace

Une aventure commencée 19 heures plus tôt. Neuf ans qu'une flamme aussi symbolique n'avait illuminé le ciel de Cap Canaveral, en Floride. Après le dernier vol de navette spatiale en 2011, les Américains sont de nouveau capables d'envoyer leurs propres astronautes en orbite. Les deux astronautes de la NASA, Robert Behnken et Douglas Hurley, se lancent vers les étoiles à bord d'une fusée et d'un vaisseau entièrement privé.





