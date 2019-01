"Epinards, pomme et café" : aux Etats-Unis, un chef nourrit gratuitement les fonctionnaires touchés par le "shutdown"

À Washington, un célèbre chef cuisinier a ouvert mercredi un restaurant gratuit pour les employés du gouvernement sans ressources en raison du "shutdown".

Aux États-Unis, alors que le "shutdown", à la durée historique, entrera vendredi 18 janvier dans sa cinquième semaine, un coup de main aux fonctionnaires est remarqué. Celui d'un chef cuisinier qui offre une table ouverte à Washington pour pallier ce bras de fer sur le budget américain, qui prive de salaire les "Feds", employés par l'Etat.

File d'attente devant le restaurant gratuit pour les fonctionnaires, au premier jour de son ouverture le 16 janvier 2019, à Washington. (GREGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE)

Vers 13 heures, au premier jour de son ouverture, la file commence à être impressionnante devant le restaurant. Un agent du FBI attend son tour, comme des employés du ministère de l’Agriculture et un gardien de musée. Tous ont en commun le fait d'être employé du gouvernement et de n'avoir aucun salaire depuis le 22 décembre. "Mon activité est considérée comme essentielle, donc je dois aller travailler... mais sans être payée", explique Jennifer qui travaille pour le ministère de la Justice au service des probations. "On travaille gratuitement ! s'exclame-t-elle. Je pense qu’on est vraiment des pions dans cette histoire complètement folle de mur à la frontière. Et en plus, le président a dit qu’il s’en fichait, si ça durait comme ça pendant un an." Au menu de son déjeuner gratuit à emporter, "une salade d'épinards, une pomme et d'un café".

Le restaurant gratuit, pour des repas sur place ou à emporter, à Washington, en faveur des fonctionnaires touchés par le "shutdown". (GREGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE)

Le chef cuisinier Jose Andres a imaginé cette cantine gratuite qu’il a, volontairement et de manière symbolique, installée sur Pennsylvania Avenue exactement à mi-chemin entre le Capitole où siège le Congrès, et la Maison Blanche. Généralement, son association World Central Kitchen distribue de la nourriture sur le terrain des catastrophes et des drames, comme à Tijuana, au Mexique lors de l'arrivée de la caravane des migrants, ou à Porto Rico après le passage d'un ouragan. C'est d'ailleurs depuis ce territoire que Jose Andres envoie un message pour expliquer le sens de son action. "World Central Kitchen est là pour s'assurer que les Américains et les gens à travers la planète ne se trouvent pas une seule journée sans une assiette de nourriture, déclare le célèbre chef. Aujourd'hui, c'est autre type de désastre, une situation d'urgence aux Etats-Unis."

My message to @SenateGOP @HouseGOP @SenateDems @HouseDemocrats @WhiteHouse come to our #ChefsForFeds kitchen and you will see the true meaning of We The People End this shutdown so families do not go hungry! We are counting on you... pic.twitter.com/chffowuy2z — José Andrés (@chefjoseandres) 16 janvier 2019

"Je lance un appel aux Républicains, aux Démocrates, à la Maison Blanche, poursuit Jose Andres. Venez au World Central Kitchen, venez nous voir, portez-vous volontaires pour travailler avec nous ! Et vous verrez les visages des employés du gouvernement fédéral, hommes et femmes. Vous verrez qu'ils ont besoin de vous, besoin que vous trouviez un accord pour en finir avec ce shutdown."

L'opération de repas gratuits doit durer jusqu'à la réouverture des administrations, touchées par le plus long "shutdown" de l'histoire américaine. (GREGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE)

Au restaurant, les fonctionnaires déjeunent, discutent, évoquent leurs difficultés financières liées à ce "shutdown" à la durée inédite. "J’ai trois enfants, je viens d’acheter une maison, avec un gros crédit et c'est très angoissant, explique Christine. Je pense que les deux parties doivent discuter et trouver un accord. La vie c’est ça : négocier et trouver un compromis, un peu comme dans un mariage, il faut que chacun accepte de reculer un peu."

Le chef Jose Andres a prévu de distribuer des repas chaque jour, entre midi et 18 heures, jusqu’à la fin du blocage des administrations.

