Porto Rico : le bilan officiel de l'ouragan Maria passe de 64 à 2 975 morts

Le gouverneur de l'île avait demandé à des chercheurs de l'université George Washington de parvenir à un bilan réaliste, après plusieurs mois de controverse.

L'ouragan Maria de 2017 a officiellement tué 2 975 personnes sur l'île de Porto Rico, dans les six mois suivant la catastrophe naturelle, selon une étude indépendante entérinée mardi 28 août par le gouvernement de ce territoire américain. Un bilan sous-estimé de 64 morts fut un temps avancé par les autorités locales. Il est désormais officiellement abandonné, après un an de controverse. "J'ai donné comme instruction d'actualiser le bilan officiel à 2 975 morts, a déclaré Ricardo Rossello, gouverneur de Porto Rico. Toute future discussion devra se fonder sur ce rapport."

Le gouverneur avait lui-même demandé, il y a plusieurs mois, à des chercheurs de l'université George Washington de parvenir à un bilan réaliste, face à la controverse. Il a fait son mea culpa mardi. "Je reconnais que nous avons fait des erreurs", a dit Ricardo Rossello.

Une mortalité en hausse de 22% après l'ouragan

Maria avait frappé Porto Rico le 20 septembre, lors d'une saison 2017 record pour les ouragans. Le cyclone a laissé des stigmates pendant des mois sur l'île, en coupant l'eau, l'électricité, le téléphone et les routes, isolant de nombreux villages. Nombre d'habitants vulnérables n'ont plus eu accès à des médecins ou des pharmacies pendant des mois. Faute d'électricité, les respirateurs artificiels ne pouvaient plus fonctionner.

Les chercheurs, qui ont conduit leurs travaux de façon indépendante, sont parvenus à leur estimation en comparant la mortalité pendant cette période à la mortalité normale, à partir des actes de décès et en prenant en compte les migrations d'habitants. Ils estiment que la mortalité a augmenté sur l'île de 22% entre septembre 2017 et février 2018, par rapport à la même période de l'année précédente.

Une autre étude indépendante de chercheurs d'Harvard, non commandée par le gouvernement portoricain et publiée en mai, avait conclu à environ 4 600 morts en trois mois, selon une méthode proche. La sous-estimation du nombre de décès à Porto Rico résultait de la façon dont les services d'état-civil enregistraient les morts. La cause inscrite était rarement liée à l'ouragan, a fortiori quand les décès intervenaient longtemps après le passage du cyclone.