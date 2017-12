EN IMAGES. Tempête de neige, mer de fumée, gel... Un froid glacial s'abat sur le nord-est des Etats-Unis

Winter is coming. Le nord-est des Etats-Unis est frappé, depuis mardi 26 décembre, par une importante vague de froid : chutes de neige, températures aux alentours de -15 °C et vent glacial. Alors que le froid devrait encore s'intensifier dans les prochains jours – deux tempêtes pourraient converger dans la région avant le Nouvel An, selon AccuWeather –, franceinfo revient en images sur cette tempête hivernale et ses conséquences.

Une ville ensevelie sous 1,5 m de neige

Up to ten more inches of snow in Erie today pic.twitter.com/FvL9HAcJwy — Thomas Roy (@TomRoyActor) 27 décembre 2017

L'une des villes les plus touchées se trouve en Pennsylvanie. Entre le 25 et le 26 décembre, plus d'1,5 m de neige est tombé sur Erié, rapporte le New York Times (en anglais). Un phénomène exceptionnel, qui s'explique en partie par l'immense lac au bord duquel se trouve la ville. "De telles tempêtes se produisent lorsque de l'air très froid arrive au-dessus des eaux relativement plus chaudes des Grands Lacs, explique au quotidien Tom Niziol, expert météo à The Weather Channel. La chaleur et l'humidité s'évaporent et se transforment en neige au contact de l'air froid". Une neige qui recouvre ensuite les villes voisines.

A glimpse of the Christmas storm! pic.twitter.com/WUGGTlHos7 — Chandler Albert (@ChandlerAlbert) 27 décembre 2017

Somewhere underneath the snow is my car.



That is the accumulation in the last 11 hours, since about 12:30a.m. this morning. #EriePA pic.twitter.com/XDZEiV8lMx — Matt Knoedler (@ENNMattKnoedler) 26 décembre 2017

My Uncle's house off of Peach St in Erie, south of the lake- monstrous lake effect snow event. Holy lake effect batman pic.twitter.com/Xo9XRFtRZE — Aubrey Urbanowicz (@WHSVaubs) 27 décembre 2017

La ville était tellement paralysée que cet habitant a décidé de se déplacer... à skis.

(INSTAGRAM / MARIA PREGLER VIA STORYFUL)

Un avion fait un tête-à-queue à Boston

Un avion de la compagnie JetBlue a dérapé sur le tarmac de l'aéroport de Boston (Etats-Unis), lundi 25 décembre 2017. (SOCIAL MEDIA / REUTERS)

A Boston, un avion de la compagnie Jet Blue a glissé sur le tarmac gelé, peu après l'atterrissage. Plusieurs passagers ont raconté aux médias leur mésaventure, décrivant un virage à 180 degrés de l'appareil. "Tout à coup, nous avons commencé à glisser, puis à tourner et tourner et on a terminé dans une congère", a ainsi témoigné Jerry Hokansa à la chaîne locale WTOC. Les passagers ont été transportés par bus depuis le tarmac enneigé jusqu'à un terminal de l'aéroport. Aucun d'entre eux n'a été blessé.

Une "mer de fumée" au-dessus du lac Supérieur

Le mélange air froid-lac ne provoque pas uniquement d'importantes chutes de neige. A Duluth, dans le Minnesota, un habitant, Dominic Ricci, a filmé une "mer de fumée" le 27 décembre sur le lac Supérieur. "C'était un matin très froid : -28 degrés selon le thermomètre de ma voiture, a-t-il témoigné auprès de Storyful. Quand l'air est beaucoup plus froid que l'eau, cela forme une incroyable mer de fumée".