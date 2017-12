Un avion dérape sur le tarmac gelé de l'aéroport de Boston, sans faire de blessés

"Tout va bien. Nous avons juste dérapé sur la glace", s'est empressé de déclarer le pilote aux contrôleurs aériens après cet atterrissage très secoué. Lundi 25 décembre, un avion de la compagnie JetBlue a glissé sur le tarmac gelé de l'aéroport de Boston (Etats-Unis) alors qu'il venait de se poser. Lié aux conditions climatiques – une vague de froid s'est abattu sur le nord des Etats-Unis – l'incident n'a pas fait de blessé, selon la compagnie aérienne américaine.

L'appareil en provenance de Savannah, dans le sud du pays, "est sorti d'un taxiway peu de temps après son atterrissage aux alentours de 19h15 (1h15 heure française)", a écrit JetBlue dans un communiqué. Les passagers ont été transportés par bus depuis le tarmac enneigé jusqu'à un terminal de l'aéroport Logan de Boston, a ajouté la compagnie.

JetBlue plane skids off the taxiway at Boston's Logan Airport after reportedly hitting a patch of ice. No injuries have been reported. https://t.co/QxlC60RXf2 pic.twitter.com/Jcz69RkYor