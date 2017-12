États-Unis : vague de froid historique au nord du pays

Depuis 48 heures aux États-Unis, prendre la route revient déjà à prendre un risque. Dans la tempête, on distingue à peine la chaussée et les véhicules à l'arrêt. Par endroits, il suffit d'une voiture bloquée pour que se forment des bouchons de plusieurs kilomètres. Accompagnés d'un vent glacial et de températures allant jusqu'à -15 degrés, les États-Unis connaissent des chutes de neige historiques.

Tout le nord du pays est concerné

Sur la côte Atlantique, il est tombé jusqu'à 86 centimètres en une journée : du jamais vu. À Boston, dans le Massachusetts, l'aéroport a été contraint d'annuler plusieurs dizaines de vols. Surpris par une congère, un avion a même fait un tête à queue à l'atterrissage sans faire de blessé. Cette vague de froid polaire arrivée du Canada concerne l'ensemble du nord du pays. Côté Pacifique aussi, les accidents sont nombreux et les conducteurs bloqués par le verglas. Le froid va persister et même s'accentuer : on attend jusqu'à -40 degrés à Québec (Canada) et dans le nord des États-Unis.

