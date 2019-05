EN IMAGES. Effeuillage de Lady Gaga, robe-chandelier, illusions d'optique... Les tenues les plus folles du gala du Met à New York

L'événement mondain de l'année aux Etats-Unis, organisé au Metropolitan Museum of Art (Met), à New York, était placé lundi soir sous le thème du "Camp", objet d'une exposition. Une édition marquée par des tenues particulièrement extravagantes.

Chaque année, il est le lieu de toutes les extravagances. Le gala du Metropolitan Museum of Art (Met), à New York (Etats-Unis), a rassemblé de nombreuses célébrités et bon nombre de tenues improbables, lundi 6 mai dans la soirée.

L'événement mondain de l'année aux Etats-Unis était placé sous le thème du "Camp", objet d'une exposition en ce moment au Metropolitan Museum of Art. Il s'agit d'une culture de l'outrance, de l'humour et de la défiance, qui s'est structurée sous l'influence de la communauté homosexuelle aux XIXe et XXe siècles.

Des quatre tenues successives de Lady Gaga à la robe-chandelier de Katy Perry, en passant par l'impressionnant chapeau de Céline Dion, les invités se sont surpassés cette année. Retour en images sur cette édition qui fera date.