Etats-Unis : "Les méthodes policières posent problème", estime un avocat

"La communauté française aux Etats-Unis a été extrêmement impliqués dans les derniers événements en raison de l’émotion qu’a suscitée la mort de George Floyd et en participant à des manifestations de soutien aux Afro-Américains ou de lutte contre les violences policières", indique Olivier Piton, avocat français au barreau de Paris et Washington (Etats-Unis).

"Pas confrontés au racisme"

"Nous ne sommes pas directement confrontés à la problématique du racisme qui peuvent toucher les communautés afro-américaines, asiatiques ou latino-américaines. Nous sommes privilégiés. En revanche, nous avons pu être confronté à des violences policières. Les méthodes policières posent problème", assure l'auteur du livre La nouvelle révolution américaine.



"Depuis vingt ans, il y a eu 14 émeutes raciales. Il y a deux camps qui n'ont jamais été si opposés : celui de la diversité souvent installé dans les villes des côtes est et ouest et celui du centre du pays avec sa population plus rurale. Chaque camp a son candidat à la présidentielle. Ce qui fera pencher la balance, c’est la façon dont les Américains digéreront ces événements", juge Olivier Piton.