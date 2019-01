Désintox. Non, les femmes musulmanes élues au congrès des Etats-Unis n\'ont pas refusé de jurer sur la constitution.

Sur fond noir, en lettres capitales, on lit que « trois femmes musulmanes élues du Congrès viennent de refuser » de jurer sur la Constitution américaine.

Un texte totalement faux. Et ce pour trois raisons. D’abord, comme ceux du Sénat, les élus de la chambre des représentants sont obligés de jurer sur la Constitution au moment de leur prise de fonction. C’est d’ailleurs l’article VI de ce même texte qui les y contraint. Il s’agit d’une cérémonie officielle très codifiée, mais rien n’empêche les élus qui le souhaitent de jurer ensuite, à titre personnel, sur des livres religieux par exemple.

Ensuite, il n’y aura pas trois femmes musulmanes qui serviront à la chambre des représentants à partir de 2019, mais deux : Rashida Tlaib du Michigan et Ilhan Omar du Minnesota. C’est d’ailleurs la première fois que des femmes de confession musulmane siègeront au Congrès américain.

Enfin, au moment où ce court texte viral a été publié... les élus à la chambre des représentants n’avaient même pas encore procédé à leur serment officiel sur la Constitution.

Ce texte mensonger, qui se présente sous la forme d’une image, a été partagé plusieurs milliers de fois sur Facebook. Mais une recherche inversée d’image permet de trouver de précédentes occurrences. Ainsi, Désintox a pu remonter jusqu’à un post sur le petit réseau social Gab, très prisé de l’altright américaine. Un internaute apparemment pro-Trump y avait publié ce visuel obtenant plus de 150 partages. Dix jours plus tard, sur Facebook, le même message faisait 20 fois plus.

