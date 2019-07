Des millions de sauterelles envahissent Las Vegas

Chaque année, les sauterelles prennent l'habitude de peupler les rues de Las Vegas aux États-Unis. Mais lundi 29 juillet, les habitants ont pu constater que des millions d'entre elles sont désormais présentes. Un chiffre très largement à la hausse qui inquiète. "Je ne les aime pas, c'est comme une phobie. Le moins j'en vois, le mieux je me porte", avoue une habitante.

Des mesures de sécurité installées dans la ville

La nuit, les lumières de la ville attirent ces insectes. Les autorités du Nevada ont demandé aux automobilistes de conduire avec beaucoup de prudence. Ce surplus de sauterelles s'expliquerait par les récentes conditions climatiques. "Quand on a un hiver et un printemps particulièrement pluvieux, ces sauterelles se multiplient plus bas dans la région et même jusqu'en Arizona. Elles sont donc ensuite beaucoup plus nombreuses lorsqu'elles migrent vers le Nord", explique Jeff Knight, entomologiste au département d'agriculture du Nevada.

