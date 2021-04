Covid-19 : aux Etats-Unis, plus de masque en extérieur pour les personnes vaccinées

Joe Biden a atteint l’objectif de 100 millions d’Américains vaccinés, et ces derniers n’ont plus besoin de porter le masque en extérieur. Le journaliste Loïc de la Mornais fait le point en duplex depuis Washington, mercredi 28 avril.

C’est officiel, depuis le mardi 27 avril au soir, les Américains vaccinés n’ont plus besoin de porter le masque en extérieur. “C’est ce que les autorités sanitaires ont annoncé hier. Et le président Joe Biden a dit : 'quand on est vacciné on a le droit à une récompense et on peut faire plus de choses, explique le journaliste Loïc de la Mornais, en duplex depuis Washington, mercredi 28 avril. Désormais, nous n’avons plus besoin du masque pour se promener dans la rue, se balader avec des amis ou s'attabler à une table d’un restaurant.”

“Près de la moitié de l’Amérique est vaccinée”

En revanche, le masque est toujours obligatoire en intérieur, au cinéma notamment. En extérieur, il est toujours nécessaire de le porter lors de grands rassemblements, dans des stades ou des concerts. “En tout cas, on voit que quelque chose a déjà changé dans les rues américaines. On voit de plus en plus de personnes laisser tomber le masque. Tout ça grâce au fait que la vaccination est allée très vite dans ce pays. Aujourd’hui, près de la moitié de l’Amérique est vaccinée”, conclut le journaliste.