VIDEO. Etats-Unis : les bouleversantes minutes de silence d'Emma Gonzalez lors de la marche contre les armes à feu

Du silence et des larmes. Samedi 24 mars, Emma Gonzalez, une lycéenne rescapée des tirs à Parkland devenue l'un des fers de lance du mouvement anti-armes, a rendu un hommage bouleversant à ses camarades disparus. Plus d'un million de personnes, dont de nombreux jeunes, sont descendues dans la rue dans plusieurs villes des Etats-Unis, pour une manifestation historique contre les armes à feu après la tuerie dans un lycée de Floride qui a fait 17 morts.

WATCH: Emma Gonzalez names the murdered Parkland victims and observes several minutes of silence in a 6-minute, 20-second speech that covered the same time it took the gunman to kill 17 people in her high school:



