“Nous sommes les enfants qui avons grandi avec ce traumatisme et maintenant, nous marchons pour d’autres enfants dans la même situation”. Brut a rencontré Maggie et Camille, deux survivantes du massacre de Sandy Hook.

Camille et Maggie ont toutes les deux survécu à la tuerie de l’école primaire de Sandy Hook, qui s’est produite le 14 décembre 2012. Aujourd’hui, elles se battent pour un meilleur contrôle des armes à feu aux Etats-Unis.

“Il n’y a aucune raison que des ados aient accès à des semi-automatiques”

“Sandy Hook a été au centre de beaucoup de choses. Maintenant, on a grandi. Une nouvelle fusillade a eu lieu, des enfants ont subi le même traumatisme que nous et on leur montre comment faire face à tout ça.”

Le 24 mai, un homme a une nouvelle fois ouvert le feu dans une école du pays, au Texas. Il emporte avec lui 21 personnes, dont 19 enfants âgés de 7 à 10 ans.

“Ce qu’il s’est passé au Texas a évidemment fait remonter beaucoup d’émotions pour nous tous, parce que c’est une nouvelle école primaire qui vient s’ajouter à la liste des massacres qui ont eu lieu cette année et depuis 10 ans”, confie Camille