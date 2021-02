Joe Biden appelle réformer "maintenant" les ventes d'armes à feu aux Etats-Unis

"Nous allons promulguer ces lois et d'autres lois qui sauveront des vies", a immédiatement réagi Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants.

Joe Biden a appelé, dimanche 14 février, le Congrès à agir "maintenant" pour limiter la circulation des armes à feu aux Etats-Unis. "Cette administration n'attendra pas la prochaine fusillade de masse" pour entendre les appels à agir, a affirmé le président démocrate dans une déclaration marquant la date anniversaire de la tuerie du lycée de Parkland (Foride), qui avait fait 17 morts en 2018.

"J'appelle aujourd'hui le Congrès à promulguer des réformes de bon sens concernant les armes", a-t-il ajouté, demandant d'imposer la vérification des antécédents des acheteurs "pour toutes les ventes d'armes", d'interdire les fusils d'assaut et les chargeurs à haute capacité. Pour Joe Biden, il faut "mettre fin à l'immunité des fabricants d'armes qui mettent des armes de guerre dans nos rues en toute connaissance de cause".

"Nous allons promulguer ces lois et d'autres lois qui sauveront des vies", a immédiatement réagi Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, promettant d'"amener les avancées qu'exigent et méritent les habitants de Parkland et le peuple américain". Les démocrates disposent désormais de la majorité aux deux Chambres, mais n'ont qu'un siège d'avance au Sénat. Ils auront besoin d'au moins dix républicains pour faire adopter ces lois, ce qui semble actuellement difficile.