Etats-Unis : la justice américaine suspend l'autorisation d'imprimer des armes en 3D

Il s'en est fallu de peu. Saisie en urgence, la justice américaine a temporairement suspendu, mardi 31 juillet, la mise en ligne de plans numériques permettant de fabriquer des armes à l'aide d'une imprimante 3D. Ces plans devaient officiellement être en accès libre à partir du mercredi 1er août. Une nouvelle audience est fixée dans dix jours (le 10 août).

L'objet a beau être en plastique, il fonctionne comme une arme bien réelle. Il est potentiellement intraçable et indétectable par les détecteurs de métaux. "L'âge des armes téléchargeables commence réellement", promet le groupe Defense Distributed.

L'arrivée de ces armes inquiète une partie de la classe politique américaine. "Il est simplement fou de donner aux criminels les outils pour imprimer en 3D des armes intraçables et indétectables rien qu'en appuyant sur un bouton", s'est insurgée Barbara Underwood, procureure de l'Etat de New York, qui s'est jointe à la procédure devant la justice.

Plus surprenant, Donald Trump lui-même a semblé s'opposer à ce nouveau moyen de s'armer. "Je me penche sur cette affaire d'armes en plastique en 3D vendues au grand public. J'ai déjà parlé à la NRA, cela ne semble pas faire grand sens", a-t-il indiqué sur Twitter.

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!