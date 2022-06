Etats-Unis : des sénateurs dévoilent une proposition de loi bipartisane sur l'accès aux armes à feu

"Un pas de géant" pour l'organisation Moms Demand Action, qui milite pour un encadrement plus strict des ventes d'armes. Des sénateurs démocrates et républicains, ont dévoilé, mardi 21 juin, une proposition de loi visant à restreindre la violence par arme à feu après une série de fusillades meurtrières. Même s'il reste très en deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden, le document constitue malgré tout une première depuis des décennies.

Le texte met notamment en avant le soutien à des lois, Etat par Etat, qui permettraient de retirer des mains de personnes jugées dangereuses les armes qu'elles possèdent. Il prévoit aussi de renforcer la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans ainsi qu'un meilleur contrôle de la vente illégale d'armes, et le financement de programmes dédiés à la santé mentale.

Il s'agit de "la législation contre la violence par arme à feu la plus importante en presque 30 ans", a tweeté le sénateur démocrate Chris Murphy. Ce texte de 80 pages "va sauver des milliers de vies", a-t-il ajouté. Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat, a lui aussi qualifié le texte d'"avancée". "Bien qu'il ne s'agisse pas de tout ce que nous voulions, cette législation est nécessaire de toute urgence", a-t-il dit dans un communiqué.

Here it is, folks - the Bipartisan Safer Communities Act, the most significant piece of anti-gun violence legislation in nearly 30 years.



This bill is going to save thousands of lives.



1/ We just released the text. Let me tell you what it does: