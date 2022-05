Au Texas, les professeurs peuvent être armés à l’école

Plus de personnes armées pour éviter les fusillades. Après le drame d’Uvalde qui a coûté la vie à 19 enfants et deux enseignants, ce leitmotiv des Américains pro-armes trouve son exemple à Utopia, ville du Texas située à une cinquantaine de kilomètres de l’école visée. Les enseignants y sont en effet autorisés à porter une arme, à condition de n’avoir aucun antécédent judiciaire, d’être détenteurs d’un permis et d’en faire la demande. “L’état d’esprit est différent lorsque vous rentrez dans une école et que vous savez qu’il y a des gens armés”, justifie Michal Derry, directeur de l’école de la ville. Il voit dans la mesure un “facteur de dissuasion”.

Possible dans 15 États

Après une succession de fusillades dans les écoles, certains parents et enfants se disent rassurés de savoir des professeurs armés. Bryson Dalrymple, enseignant, évoque également l’isolement de la petite ville. “Si nous devons attendre 40 minutes, la situation sera pire”, défend-il. Avant le drame d’Uvalde, les professeurs avaient le droit d’être armés à l‘école dans une quinzaine d’États américains.