Conflit Chine-États-Unis : la vice-présidente américaine Kamala Harris en déplacement en Asie du Sud-Est

Le bras de fer entre la Chine et les États-Unis est plus que jamais d’actualité. La vice-présidente américaine, Kamala Harris, est arrivée en Asie du Sud-Est, mercredi 25 août. Cette dernière se rend à Singapour et au Vietnam. "Kamala Harris est finalement arrivée à Hanoi aujourd’hui, avec un petit peu de retard, trois heures au total, à cause d’un incident sanitaire. Ce n’est pas encore confirmé, mais il pourrait s’agir de cas de la maladie assez mystérieuse de La Havane, qui avait touché des diplomates américains à Cuba, en 2016", relate Joanna Sitruk, journaliste à France 24.

Intimidation de la Chine

"Un déplacement dont l’enjeu majeur est de contrer l’influence de la Chine et en particulier sur un dossier régional : celui de la mer de Chine méridionale. Il s’agit d’une zone stratégique pour plusieurs raisons. C’est un carrefour du commerce international, il y a énormément de poissons et enfin, il y a des gisements de pétrole et gaz", poursuit Joanna Sitruk. Tous les pays autour se disputent la propriété de la zone, dont la Chine. "Pékin revendique presque la totalité de cette partie du globe. Le pays a déployé des militaires sur place", conclut la journaliste. Les Américains le contestent et accusent la Chine d’intimider ses voisins.