Cinéma : mort de Peter Fonda, le héros d'"Easy Rider"

Easy Rider, un film culte qui a rendu Peter Fonda célèbre. Nous sommes en 1969 et l'acteur campe un rôle de motard vendeur de cocaïne, qui traverse les grands espaces du Sud-Ouest américain. Une œuvre qui met en lumière la culture hippie. "C'était vraiment un film ancré dans son époque et c'était vraiment un film qui montrait une Amérique en train de changer et un cinéma en train de changer", analyse Nicolas Rieux, journaliste cinéma Mondociné.

17 rôles au cinéma

Peter Fonda jouera dans sa carrière 16 autres rôles au cinéma, occultés par le succès d'Easy Rider. Une disparition qui suscite beaucoup d'émotion chez ses proches. "Je suis très triste. C'était mon adorable petit frère. La pipelette de la famille. J'ai passé des moments merveilleux seule avec lui ces derniers jours. Il est parti en riant", a déclaré sa sœur Jane Fonda. L'acteur se faisait plus rare sur les écrans. Il quitte la scène à 79 ans, mais son étoile sur Hollywood Boulevard, brillera à tout jamais.

Le JT

Les autres sujets du JT