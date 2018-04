Cinéma : Milos Forman est décédé

Milos Forman est décédé à l’âge de 86 ans. Une figure du cinéma qui laisse derrière elle une œuvre immense. Dans sa jeunesse, il avait fui l’oppression et le Printemps de Prague en 1968. Mais il était aussi et surtout un collectionneur de récompenses.

En 1976, il rafle son premier Oscar avec "Vol au-dessus d’un nid de coucou", une plongée dans une médecine psychiatrique répressive, film dans lequel jouait Jack Nicholson. Un premier succès qu’il avait abordé à l’époque avec beaucoup d’humour.

Réalisateur engagé

Orphelin de parents déportés par les nazis dans une Tchécoslovaquie communiste, Milos Forman avait eu une vie tumultueuse. Il avait à participé la nouvelle Vague, avec notamment "L’As de pique" et "Les Amours d’une blonde". Francophone et francophile, il avait fui la pression de son pays pour devenir Américain.

Dans ses films, il dénoncera l’Amérique raciste de 1900. Dans "Ragtime", et dans "Amadeus", il mettra en scène un Mozart fantasque. Film pour lequel il recevra d’ailleurs son deuxième Oscar.

