Chine : un homme déclenche une explosion devant l'ambassade des Etats-Unis

Le suspect, âgé de 26 ans, a allumé un petit engin explosif "ressemblant à un pétard" devant l'ambassade américaine à Pékin (Chine), jeudi vers 13 heures.

Il est le seul à avoir été blessé par la déflagration. Un jeune homme, âgé de 26 ans, a provoqué une explosion devant l'ambassade des Etats-Unis à Pékin (Chine), jeudi 26 juillet, a rapporté la police.

Le suspect, originaire de Mongolie intérieure, a allumé un petit engin explosif "ressemblant à un pétard" devant l'ambassade, jeudi vers 13 heures, a indiqué le Bureau de sécurité publique de Pékin dans un communiqué.

L'ambassade a confirmé dans un communiqué qu'une "explosion" s'était produite dans l'espace public à l'extérieur du complexe. "Un individu a fait détonner une bombe", a confirmé un porte-parole, citant le responsable de la sécurité de l'ambassade.

"Il y avait de la fumée partout"

Le suspect, blessé à la main, a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger, a précisé la police. L'explosion n'a fait aucun autre blessé.

Des témoins de la scène ont rapporté une violente déflagration, et une abondante fumée. "On a entendu une explosion assez forte vers 13 heures. On est sortis dans la rue mais la police a très vite mis en place un périmètre de sécurité", a déclaré à l'AFP un salarié travaillant dans la rue de l'ambassade.

"Un peu après 13h, il s'est produit une énorme explosion", a déclaré une femme faisant la queue pour entrer dans l'ambassade. "Il y avait de la fumée partout. Ils ont dit que c'était quelqu'un qui tenait un explosif. J'ai entendu des gens disant que ses mains étaient fort abîmées", a-t-elle ajouté.

Le quartier diplomatique où l'incident s'est produit, dans le nord-est de Pékin, abrite aussi les ambassades d'Israël, de France et d'Inde. L'ambassade de France a appelé à "observer une grande vigilance".