Chadwick Boseman : mort d'un super-héros américain

A 43 ans, il n'avait pas encore eu le temps d'avoir son étoile sur Hollywood Boulevard (Los Angeles). L'annonce de la mort de Chadwick Boseman a glacé toute une génération de fans. "Il nous rendait très fier, tous les rôles qu'il avait choisis étaient extraordinaires", détaille un Américain avec beaucoup d'émotion. S'il n'était pas le premier acteur d'envergure afro-américain, il avait incarné des personnages forts, de James Brown à un juge de la Cour suprême, en passant par la légende du baseball Jackie Robinson. Il incarnait des symboles de l'Amérique et avait marqué un tournant avec Black Panther. Le premier film de super-héros noir où il est le roi avisé d'un pays d'Afrique secret et plus avancé que le reste de la planète.

Maladie cachée

Dans une émission de caméra-cachée célèbre aux Etats-Unis, on pouvait voir ce qu'il représentait pour bon nombre d'Américains. "Je voudrais vous dire merci d'avoir fait Black Panther. Pour ma famille et pour moi, dans une période vraiment compliquée", clamait une personne piégée. Avant que l'acteur n'apparaisse devant lui. Séquence émotion. Ces dernières années, l'acteur avait caché sa maladie malgré les opérations et la chimiothérapie. Il avait visité des enfants malades du cancer, suscitant l'admiration jusqu'au bout.