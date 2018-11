Californie : une fusillade dans une discothèque fait au moins 12 morts

La fusillade a eu lieu dans un bar-discothèque au sud de la Californie (États-Unis), en banlieue de Los Angeles, dans la nuit de mercredi à jeudi 8 novembre. Selon CNN, un homme armé y pénètre et tire aussitôt, en pleine soirée étudiante. Le bilan est lourd et fait état d'au moins 12 morts, dont un policier et le tireur. "Nous n'avons pas encore identifié le suspect. Le FBI va commencer dès maintenant le processus d'identification", ont averti les autorités locales.

Un bilan qui pourrait s'alourdir

De nombreux jeunes étaient présents lors de cette fête et les rescapés décrivent la panique. Beaucoup d'entre eux ont tenté de se cacher pour échapper au tueur. "Je suis presque sûre de l'avoir vu. On a entendu des tirs, je ne sais même pas combien", témoigne une jeune étudiante présente sur les lieux du drame. "J'ai fait du mieux que je pouvais avec un ami secouriste, il y avait quelqu'un de touché, un tir sur la poitrine. J'ai fait de mon mieux", relate un autre jeune. Le bilan, terrible, pourrait s'alourdir encore dans les heures qui viennent.

