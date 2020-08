Californie : un record de chaleur enregistré dans la vallée de la Mort

La vallée de la Mort, en Californie, n'a jamais aussi bien porté son nom. La température y est montée jusqu'à 54,4 degrés. C'est l'une des plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Le relevé a été effectué par un système d'observation automatique le dimanche 16 août à 15h41 à Furnace Creek. C'est le ruisseau de la fournaise.



Un thermomètre non officiel a même enregistré une température de 55 degrés, ce qui n'a pas effrayé les touristes. "C'est une chaleur sèche, la région est magnifique et il n'y a pas trop de touristes. On vient dans la vallée de la Mort avec l'espoir d'avoir une journée très très chaude", explique l'un d'entre eux. Une autre assure "être habituée à la chaleur" car elle y a vécu quelques années.



Un comité sur les extrêmes climatiques va être constitué

Un comité sur les extrêmes climatiques va être constitué pour valider ce record. S'il est homologué, il s'agira de la température la plus chaude officiellement vérifiée. En 1913, près d'ici, une station météorologique a enregistré une température de 56,7 degrés, le record du monde. Des experts mettent en doute ce relevé. La Californie subit en ce moment une vague de chaleur extrême.