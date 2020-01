États-Unis : traverser la vallée de la Mort en famille

Son nom est mythique. Aux États-Unis, la vallée de la Mort est un décor de cinéma à lui tout seul. Jean-François, Charlotte et leurs trois enfants ont quitté la Belgique pour effectuer un tour du monde en bus qui culmine par le grand Ouest américain. "Il y a de la fierté parce que jamais on s'est dit qu'avec notre vieux bus de 1985 ont allait arriver jusque là", confie le père de famille. Le véhicule était une épave quand ils l'ont acheté ; ils l'ont transformé en une véritable maison mobile.

Apprendre la nature et le monde

Le couple était employé dans la restauration événementielle, et après un gros malaise de santé subit par Jean-François, il décide de partir. "Un jour on a décidé de sauter le pas alors qu'on n'est pas du tout des grands voyageurs", indique Charlotte. Chaque jour, les trois enfants apprennent le monde et la nature en écoutant les rangers des parcs nationaux.

