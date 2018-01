Californie : sept ans de calvaire pour les enfants de la famille Turpin

Comment treize enfants ont-ils pu être séquestrés par leurs parents sans aucune réaction des proches et des voisins durant des années ? Devant la justice américaine, David et Louise Turpin ont plaidé non coupables. "Des parents accablés par la justice et des enfants pour qui c'est le grand soulagement. Treize enfants qui sont actuellement hospitalisés dans un hôpital de Californie. Ils avaient mis deux ans à tenter d'élaborer un plan pour s'évader de cette maison de l'horreur", relate Jacques Cardoze en direct des États-Unis.

Un quotidien horrible

Selon la justice américaine, les treize enfants de David et Louise Turpin ont tous été victimes, à différentes étapes de leur vie, de négligences et de brutalité. "Parmi les punitions, ils étaient fréquemment battus et même victimes d'étranglement. (...) Depuis quelques années ils étaient parfois enchaînés. Aucun n'avait l'autorisation de se doucher plus d'une fois par an", a expliqué Mike Hestrin, le procureur du comté de Riverside. Le couple encourt 94 ans de prison, ou la perpétuité.