États-Unis : les témoignages de maltraitances accablants des enfants du couple Turpin

Inculpé pour torture et séquestration sur ses enfants, le couple californien David et Louise Turpin a décidé de plaider non coupable de tous les chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. Les témoignages des enfants sont pourtant accablants. Enchaînés, battus, parfois étranglés, devant les télévisions américaines, le procureur a dressé la longue liste des humiliations qu'ils endurent pour certains depuis la naissance.

Des troubles dus à la malnutrition

Dans la maison familiale, les policiers ont retrouvé de nombreux jouets neufs et encore emballés. Les enfants avaient interdiction d'y toucher. Dans l'entourage de la famille, c'est la consternation. Personne ne soupçonnait le calvaire enduré par la fratrie. Toujours hospitalisés, douze des treize frères et sœurs souffrent de déficiences cognitives et de lésions nerveuses dues à leur malnutrition. La petite dernière, âgée de deux ans, était quant à elle bien traitée. David et Louise Turpin encourent la réclusion à perpétuité.

